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НовостиОбщество8 июня 2026 20:47

Верующие прошли тропой преподобного Ферапонта в Вологодской области

В крестном ходе участвовало около 300 человек
Источник:kp.ru
Фото: телеграм-канал Филимонов - LIVE.

Фото: телеграм-канал Филимонов - LIVE.

7 июня в Кирилловском округе Вологодской области прошёл крестный ход «Тропой преподобного Ферапонта».

Около 300 участников с иконами и хоругвями проследовали от Кирилло-Белозёрского монастыря до обители преподобного Ферапонта Белозёрского, расположенной в селе Ферапонтово.

Шествие было приурочено к 600-летию со дня кончины преподобного Ферапонта, которого особенно чтут на Вологодчине. Общая протяжённость пути составила почти 20 километров. Во время движения были предусмотрены остановки для проведения трёх молебнов.

На маршруте дежурили медики, проводилась раздача воды и питания. Молитвенное шествие возглавил митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.