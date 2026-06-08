В вологодской реке обнаружили неуправляемую моторку без водителя

Кадр видео со страницы Сергея Кузнецова

Опасное происшествие на воде случилось 8 июня в Междуреченском округе. Мужчина заводил лодочный двигатель, забыв переключить передачу в нейтральное положение. В результате судно рвануло с места, а незадачливый рулевой оказался за бортом. Пострадавший отделался травмами — его доставили в больницу.

Глава округа Сергей Кузнецов, комментируя инцидент, сравнил потерявшую управление лодку с неуправляемым снарядом, который способен покалечить людей, разбить чужое имущество или даже привести к летальному исходу.

Он ещё раз перечислил базовые правила, которыми нельзя пренебрегать: никакого алкоголя за штурвалом, судно без присмотра не бросать, каждый находящийся на борту обязан надеть спасжилет, а исправность техники проверяют до выхода на воду, а не в процессе. О любых нарушениях — сообщать по номеру 112.