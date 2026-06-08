В Вологде с размахом отметят День России: ожидаются танцы, шаолиньские монахи и хор из Чечни

Со страницы Сергея Жестянникова

12 июня Вологда присоединится к празднованию Дня России. Торжества развернутся в рамках губернаторского проекта «Лето Русского Севера». Глава города Сергей Жестянников опубликовал полную программу и призвал горожан провести этот день с близкими, пообещав душевную атмосферу и культурное разнообразие.

Центром притяжения станет Кремлёвская площадь. Здесь вечером 12 июня события пойдут одно за другим. В 17:30 стартует показ коллекций детских театров моды со всей страны — финал фестиваля «Душегрея». Через полчаса эстафету подхватит Государственный академический ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. В 19:00 зазвучит мужская хоровая капелла «Илли» из Чеченской госфилармонии, а в 20:00 начнётся уличная программа с DJ BORISOV.

Весь день на площади будет работать ярмарка «Вологодский вернисаж» с изделиями народных промыслов и праздничная торговля. Ярмарочные ряды развернутся с 10 по 14 июня, с десяти утра до восьми вечера.

Праздник не ограничится главной площадью. В креативном пространстве «Салют, молодёжь!» на Ленина, 12 в 14:30 пройдёт квиз «Россия в деталях» для студентов. Накануне, 11 июня, в Кировском сквере в шесть вечера дадут танцевальный вечер с «Классик-модерн бэндом». А ещё раньше, 10 июня, в парке Ветеранов труда выступят шаолиньские монахи — их шоу приурочат и ко Дню России, и к Международному дню диалога между цивилизациями.

Организаторы напоминают, что 2026-й объявлен Годом единства народов России, что придаёт нынешним торжествам особый смысл. Жителей и гостей города ждут на всех площадках.