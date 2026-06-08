В Кич-Городке полицейские спасли хозяйку от смерти от горелого супа

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области.

Двое стражей порядка — участковый и сотрудник патрульно-постовой службы — находились в двухэтажном доме на Заречной улице в Кич-Городке, но работа пошла не по плану, когда в подъезде отчётливо запахло гарью.

Полицейские начали поквартирный обход в поисках источника дыма. На первом этаже из-за одной из дверей явственно тянуло горелым. На стук ответили не сразу. Пока правоохранители вызывали пожарных, дверь наконец открыла заспанная хозяйка. Выяснилось, что женщина поставила на плиту варить бульон и заснула. Квартира к тому моменту уже наполнилась едким дымом.

Полицейские не растерялись: кастрюлю с обуглившимся варевом убрали с конфорки, газ выключили. Возгорания удалось избежать. Разбуженная жительница горячо поблагодарила своих спасителей за бдительность.