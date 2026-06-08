Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 июня 2026 10:39

В Вологде две юные электросамокатчицы влетели в иномарку

ДТП произошло на пешеходном переходе
Источник:kp.ru

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области.

Вечером 6 июня на улице Возрождения, у дома №84 в Вологде, произошла авария с участием несовершеннолетних. Около десяти часов вечера школьница 2012 года рождения на электросамокате AOVOPRO пересекала проезжую часть по нерегулируемой «зебре», грубо нарушив правила. В этот момент произошло столкновение с Kia Rio, за рулём которого находилась 33-летняя женщина.

На самокате девочка была не одна — сзади сидела пассажирка-ровесница. Удар пришёлся по обеим. На место вызвали бригаду скорой помощи, пострадавших осмотрели медики. Сейчас городской отдел ГИБДД выясняет все детали вечернего инцидента.