Под Никольском подросток изготовил пистолет и попытался продать

Никольский райсуд вынес обвинительный вердикт двум жителям Кировской области, организовавшим подпольный оружейный бизнес. История началась два года назад, когда 16-летний юноша в сарае у дома кустарно переделал легальный охолощённый пистолет G 19 C в боевое огнестрельное оружие. Из подручного металла он смастерил ещё и самодельный однозарядный ствол, а также четыре патрона к нему.

Сбывать арсенал решили через интернет с помощью 26-летнего приятеля. Тот выступил курьером: перевёз оружие на своей машине и спрятал в тайнике на трассе «Урень — Шарья — Никольск — Ширяево» в Никольском округе. Цена вопроса составила 40 тысяч рублей. Однако покупателем оказался оперативник, действовавший в рамках проверочной закупки.

Обоих задержали. На момент приговора младшему фигуранту уже исполнилось 18. Он признал факт изготовления оружия, но пытался оспорить групповой характер сбыта. Старший и вовсе ушёл в отказ, заявив, что не знал, что именно везёт. Суд этим доводам не внял.

Первый получил 5 лет общего режима, второй — 4 года строгого. Помимо сроков, государство изъяло преступный доход — те самые 40 тысяч рублей, а также 17 тысяч — стоимость автомобиля сообщника, который тот успел сдать в металлолом, но который фигурировал в деле как орудие преступления.

Вологодский облсуд, куда ушла апелляция, немного скорректировал наказание: второму осуждённому зачли активную помощь следствию и скостили срок до 3 лет 9 месяцев строгого режима. В остальном приговор устоял.