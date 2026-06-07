В Вологде пройдет большой концерт в День России

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12 июня на Кремлевской площади Вологды пройдет большой концерт. Выступят в День России в рамках большого музыкального праздника «Мы – Россия» государственный академический ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной и мужская хоровая капелла «Илли» из Грозного.

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» начнет свое выступление в Вологде 12 июня в 18.00 в рамках губернаторского проекта «Лето Русского Севера». За время своего существования коллектив выпустил более 40 компакт-дисков и пластинок, посетил пять континентов, побывал во множестве стран мира.

Вологжане смогут насладиться мастерством известных солистов Дарьи Сикальской, Кирилла Русинова, Ильи Хардикова, а также исполнением вокального квартета ансамбля — лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

В 19.00 начнется программа мужской хоровой капеллы «Илли» под руководством народного артиста Чеченской Республики и Республики Ингушетия Тахира Дудаева.

Коллектив бережно сохраняет и популяризирует традиции старинного хорового пения. Вологодские зрители смогут познакомиться с чеченскими народными песнями, а также услышат авторские композиции капеллы.

Возрастное ограничение большого музыкального праздника «Мы – Россия» 12+. Вход на Кремлевскую площадь свободный.