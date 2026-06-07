Выездными бригадами врачей с начала 2026 года обследовано более 47 тысяч вологжан

Фото: телеграм-канал Филимонов LIVE

С начала 2026 года более 47 тысяч жителей Вологодской области прошли профилактические и диагностические обследования благодаря работе выездных медицинских бригад. То есть на выезде врачи обследовали более 4 процентов всего населения области. Развитие этого направления продолжается в рамках программы «Доступная медицина» областной «Стратегии 2.0» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

За пять месяцев специалисты совершили свыше 1,5 тысячи выездов. На сегодняшний день в области работают 31 мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и передвижные медицинские комплексы различного профиля. В прошлом году регион приобрел новый КАМАЗ, оснащенный флюорографом и маммографом, а также две стоматологические установки на базе автобусов ПАЗ.

Мобильная медицина становится ключевым инструментом повышения доступности врачебной помощи для населения сельских территорий и труднодоступных населенных пунктов.

В частности, как сообщает в соцсетях губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, в мае консультации и обследования получили более 500 жителей Вологодского округа. Передвижной пункт, работавший в муниципалитете, оснащен современным оборудованием, позволяющим выявлять заболевания на ранних стадиях.

«Комплексно модернизируем систему здравоохранения Вологодской области и делаем медицинскую помощь равнодоступной для каждого жителя, где бы он ни жил — в областной столице или в отдаленной деревне. 47 тысяч обследованных с начала года — это не просто цифры, это спасенные жизни, вовремя обнаруженные болезни и реальная забота о людях», — прокомментировал Георгий Филимонов.