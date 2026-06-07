17-летние подростки на мотоциклах переломали руки-ноги в ДТП в Вологодском округе

Очередное ДТП устроили юные мотоциклисты.

Подростки не смогли разъехаться на мотоциклах. ДТП произошло накануне в 23.00 на 4-м км 450 м автодороги Хреново - Максино.

По предварительным данным, 17- летний водитель без прав и мотошлема на мотоцикле «KAYO» врезался в мотоцикл «MOTOLEND».

На нем двигался ровесник, не имеющий прав и без мотошлема.

В результате оба подростка получили травмы. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области, с переломами конечностей пострадавшие доставлены бригадой скорой помощи в Вологодскую областную клиническую больницу.