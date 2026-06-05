Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июня 2026 14:31

В Устье легковушка разнесла бетонный столб и улетела в кювет

Водитель в больнице
Источник:kp.ru

Серьёзное ДТП произошло вечером 4 июня в селе Устье Усть-Кубинского округа Вологодской области. Около 21:45 у дома №3 на Кооперативной улице 35-летний автомобилист на Kia Optima потерял контроль над машиной.

Иномарка на полном ходу врезалась в опору линии электропередачи. Бетонный столб не выдержал таранного удара и развалился, а саму легковушку выбросило в придорожный кювет. Водитель получил травмы, бригада скорой помощи доставила его в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.