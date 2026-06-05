В Устье легковушка разнесла бетонный столб и улетела в кювет

Серьёзное ДТП произошло вечером 4 июня в селе Устье Усть-Кубинского округа Вологодской области. Около 21:45 у дома №3 на Кооперативной улице 35-летний автомобилист на Kia Optima потерял контроль над машиной.

Иномарка на полном ходу врезалась в опору линии электропередачи. Бетонный столб не выдержал таранного удара и развалился, а саму легковушку выбросило в придорожный кювет. Водитель получил травмы, бригада скорой помощи доставила его в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.