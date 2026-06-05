ГАИ объявила охоту на пьяных водителей в Вологде и пяти округах Вологодчины

Фото: Правительство Вологодской области.

Сотрудники Госавтоинспекции анонсировали усиленные рейды на территории Вологды, а также Сокольского, Череповецкого, Великоустюгского, Бабаевского и Грязовецкого округов. Инспекторы выйдут как на загородные трассы, так и на улицы населённых пунктов.

Главная цель — отлов нетрезвых автомобилистов и пресечение грубых нарушений, способных спровоцировать ДТП. В ведомстве напомнили, что пьяный за рулём представляет смертельную опасность для всех участников движения, и задача рейдов — предотвратить возможные трагедии.

Жителей просят не оставаться в стороне. Сообщить о подозрительном водителе можно по телефону 112 или через чат-бот «ЗаБезопасность35» в мессенджере МАКС.