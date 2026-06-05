Пенсионерка из Вологды пойдёт под суд за покупку хлеба и батареек с чужой карты

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

Прокуратура Вологды утвердила обвинительное заключение в отношении 63-летней женщины, ранее не имевшей проблем с законом. Ей вменяют кражу с банковского счёта — преступление, которое по закону относится к категории тяжких. А все из-за 862 рублей.

События развернулись в декабре 2025 года. На остановке на улице Мира пенсионерка подобрала чужую банковскую карту. Находку не вернула, а решила опробовать в деле. С её помощью женщина оплатила в городских магазинах скромный набор: хлеб, крупу, печенье, батарейки и колонки. Общий счёт составил 862 рубля 36 копеек.

На следствии фигурантка оправдывалась тем, что перепутала карты. Ущерб потерпевшему женщина возместила полностью. Теперь дело направлено в городской суд. Несмотря на незначительность трат, вологжанке грозит реальный срок — кража с банковского счёта считается тяжким преступлением с любой суммой.