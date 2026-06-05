В Вологде завели уголовное дело на 53-летнюю женщину, сорвавшую цветы в парке Победы

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области.

Полиция нашла женщину, покусившуюся на клумбу возле мемориала в парке Победы в Вологде. Инцидент ранее привлёк внимание главы города Сергея Жестянникова, который рассказал о нём в соцсетях. Ущерб оценили в тысячу рублей.

Участковые быстро вычислили злоумышленницу — ею оказалась 53-летняя жительница Вологды. На допросе она призналась: утром шла к подруге, заметила красивые цветы и сорвала их для букета. Однако по дороге передумала и попросту выбросила.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Теперь ей грозит до трёх месяцев ареста.