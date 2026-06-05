36-летний житель Вологды насмерть забил свою 54-летнюю сожительницу

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

Смертельная драма разыгралась вечером 3 июня в квартире на улице Беляева в Вологде. 36-летний мужчина во время застолья набросился с кулаками на 54-летнюю сожительницу и нанёс ей серию ударов по голове.

Знакомый, зашедший в гости, увидел избитую женщину и вызвал скорую. Медики успели доставить пострадавшую в стационар, однако через несколько часов она скончалась от полученных травм. Подозреваемого задержали, на допросе он сознался в содеянном.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть. Фигуранту грозит до 15 лет колонии. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.