Вологодский дядя петербурженки украл 256 тысяч рублей, оформив кредиты на племянницу

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области.

Полиция Вологды раскрыла аферу с банковским счётом, жертвой которой стала 21-летняя жительница Санкт-Петербурга. Девушка обратилась в отдел полиции №2, когда получила уведомление от банка о просрочке и начисленных штрафах. Зайдя в мобильное приложение, она с удивлением обнаружила четыре кредитных договора, которые никогда не подписывала. Ущерб превысил 256 тысяч рублей.

Сыщики быстро вычислили злоумышленника. Им оказался родной дядя потерпевшей — 33-летний житель Вологды. Выяснилось, что ранее племянница передала ему свою карту в безвозмездное пользование. Мужчина не стал упускать шанс и, имея доступ к реквизитам, дистанционно оформил займы. Все деньги ушли на личные нужды, возвращать их он не планировал.

Фигурант во всём сознался. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта», санкция — до шести лет колонии и крупный штраф. Пока идёт следствие, подследственный находится под подпиской о невыезде.