Глава Вологды переселил продавцов рассады в уличные павильоны

Фото со страницы Сергея Жестянникова

Стихийный рынок на пересечении Южакова и Ленинградской приобрёл цивилизованный облик. Глава города Сергей Жестянников вмешался в ситуацию, когда во время рабочего объезда заметил местных жительниц, торговавших рассадой, овощами и цветами прямо на тротуаре.

Градоначальник решил вопрос, минуя длительные согласования. По его поручению на месте установили деревянные павильоны с кровлей, прилавком и защитой от непогоды. Фасады украсили оранжевыми баннерами с брендированной надписью «Ярмарка где? В Вологде-где!».

«Вот так, без долгих бумажек, а по-человечески. Увидели проблему — обсудили — решили», — написал глава в соцсетях, отметив, что теперь и продавцам комфортно, и покупателям приятно заходить за свежим товаром.

Инициатива работает на поддержку местных садоводов и огородников, развитие цивилизованной уличной торговли и улучшение городской среды.