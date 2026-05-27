Вологда
НовостиОбщество27 мая 2026 4:33

Школьников Вологды приглашают на бесплатные тренировки по футболу

Они будут проходить на стадионе "Политехник"
Школьников Вологды пригашают на бесплатные тренировки по футболу. Они будут проходить на стадионе "Политехник" во время летних каникул.

Совершенствовать футбольные навыки школьники будут под руководством профессионального тренера. Напомним, стадион «Политехник» только что капитально отремонтировали.

Назначено время занятий - четверг с 18:00 до 19:00. На тренировку ждут детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Единственно, на первую тренировку необходимо прийти с родителями. Это необходимо для оформления необходимых документов.