В Вологодской области не смягчат антиалкогольное законодательство

В сми прошла информация, что в Вологодской области смягчают антиалкогольное законодательство. В пятницу будут продавать алкоголь не два часа, а по режиму выходного дня.

Проект изменений в закон Вологодской области «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции» появился на официальном портале правовой информации.

Согласно предлагаемым поправкам, розничная продажа алкогольной продукции в период с 8 часов до 12 часов и с 14 часов до 23 часов будет запрещена только с понедельника по четверг, а не с понедельника по пятницу, как сейчас.

Но вскоре законопроект исчез. Как выяснилось, автором был депутат ЗСО Владислав Зворыкин. Он руководствовался соображениями как наполнить бюджет акцизами. Однако, решив, что законопроект недоработан, снял его с обсуждения.