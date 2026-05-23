Тракторист наехал на дерево, которое убило лесоруба

Фото: пресс-служба судов Вологодской области.

39-летний лесоруб погиб - на него упало дерево, на которое наехал тракторист. Мужчине вменили ст. 109 ч. 1 УК РФ - убийство по неосторожности.

ЧП случилось в Череповецком лесничестве в октябре 2025 года. В выходной день тракторист лесозаготовительной организации, уроженец Кичменгско-Городецкого района, не имея права управления самоходными машинами, решил отогнать с делянки трелевочный трактор ТДТ-55А. Техника снесла березу, она упала на стоящего рядом напарника. 39-летний мужчина умер на месте.

56-летний подсудимый признал вину и раскаялся. Приговор вынесли в особом порядке - без судебного следствия. Смягчающими обстоятельствами признаны оказание медицинской и иной помощи потерпевшему сразу после ЧП, оплата похорон и то, что преступление первое, небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств.

Череповецкий районный суд признал тракториста виновным и назначил 1 год исправительных работ с удержанием в доход государства 5% зарплаты. Также на 1 год ему запретили управлять сельскохозяйственными и лесозаготовительными самоходными машинами, сообщает пресс-служба судов области.