В центре села Устье появится рысь высотой около 120 сантиметров

Фото: районная газета «Северная новь» в соцсети ВКонтакте.

В Устье появится рысь. Глава Усть-Кубинского округа Сергей Щербаков на своей странице в соцсети ВКонтакте запустил опрос на тему, где следует установить топиарную фигуру «Рысь». Очевидно, что рысь появится в центре села, глава предлагает выбрать из четырех вариантов.

И это не случайно: животное изображено на гербе и флаге Усть-Кубинского округа. Рысь символизирует богатый животный мир района. Фигура будет высотой 120 см, длиной – 165 см. Ее установят в рамках областной программы «Народный бюджет».

А пока глава округа Сергей Щербаков предложил устьянам выбрать место для размещения садовой скульптуры.

