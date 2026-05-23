Вологжане попали в ДТП в Турции: они находились в туристическом автобусе. 23 мая вологжане вместе с соотечественниками отправились на экскурсию из Кемера в Памуккале. По данным ИА "Вологда Регион", в районе поселка Бельдиби водитель автобуса не справился с управлением и врезался в препятствие. В результате аварии мужчина госпитализирован.

Как сообщило генконсульство РФ в Анталье, обошлось без погибших, но 14 туристов получили ушибы и травмы легкой и средней степени тяжести. Несколько человек госпитализированы. Среди них – наш земляк. У него резаные раны. Супруга, вологжанка, не пострадала.