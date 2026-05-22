В Вологде «Горбатый» мост закрывают на капремонт

Пошехонский путепровод, известный вологжанам как «Горбатый» мост около железнодорожного вокзала Вологды, встаёт на масштабную реконструкцию. Проект финансируется из областного бюджета — на обновление выделено 657 миллионов рублей.

Первые неудобства автомобилисты и пешеходы почувствуют уже в ночь с 22 на 23 мая. С этого момента перекроют две полосы по направлению к центру и тротуар со стороны железнодорожного вокзала. Для транспорта в обе стороны оставят по одной полосе.

На весь период ремонта по мосту запретят проезд большегрузов. Пешеходам, чтобы попасть к вокзалу, придётся пользоваться противоположной стороной шоссе — с выходом на Путейскую, Мира и Галкинскую. Эта временная схема просуществует до ноября, затем возможны корректировки в зависимости от этапа работ.

Подрядчикам предстоит полностью перебрать пролётное строение и опоры, заменить дорожное полотно, тротуары и все инженерные сети, а также смонтировать новую систему освещения.