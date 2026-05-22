На Вологодчине планируют запустить Летнюю школу МГИМО

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов посетил МГИМО, где провёл переговоры с ректором Анатолием Торкуновым.

На Вологодчине планируют провести Летнюю школу МГИМО. Она соберёт полсотни студентов и преподавателей как из самого института, так и из местных вузов. Итогом совместной работы должны стать конкретные предложения по дальнейшему развитию региона.

Стороны также сверили часы по соглашению, подписанному год назад на ПМЭФ. Оно уже дало плоды: в ВоГУ состоялся цикл лекций от преподавателей московского вуза. Теперь партнёрство выходит на новый виток. В фокусе — китайское направление. Филимонов назвал его стратегическим: область активно наращивает экономические и гуманитарные контакты с КНР, готовится к открытию музея традиционной китайской культуры, а преподаватели вологодских вузов смогут пройти языковые стажировки на базе МГИМО.

Отдельно обсудили планы по созданию двух университетских кампусов: «Технокадры» — в Вологде и инженерного — в Череповце.