В центрах «Забота» вологодские пенсионеры обретают второе дыхание

По всей Вологодчине набирают популярность творческие мастерские для пенсионеров. В центрах активного долголетия «Забота» рукоделие стало не просто способом скоротать вечер, а настоящим лекарством от одиночества и возрастных недугов. Психологи и соцработники в один голос утверждают: работа руками тренирует мозг, снимает стресс и возвращает вкус к жизни. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Вологодчины.

Министр труда и соцзащиты области Александр Ершов убеждён, что такие кружки — это социальный лифт для старшего поколения. Здесь люди не просто осваивают новые навыки, но и заводят друзей, чувствуют себя востребованными и нужными. Всё это укладывается в канву нацпроекта «Семья», под эгидой которого развивают программу.

Один из ярких примеров — бабаевский центр «Забота» и его кружок «На все случаи жизни». Мастерицы шьют стильные шоперы, рюкзачки и сумочки, украшая их декором. Здесь же проходят мастер-классы, где можно научиться незнакомой технике, поболтать за работой и почувствовать плечо единомышленников. Такая творческая активность, говорят специалисты, помогает пенсионерам держать тонус, верить в себя и не выпадать из социума.

Все мероприятия для пожилых вологжан реализуются в рамках регионального проекта «Старшее поколение», который входит в национальный проект «Семья».