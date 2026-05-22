НовостиОбщество22 мая 2026 10:04

В Вологде собираются создать передовую инженерную школу

В регионе планируют основать «оптическую долину»
Фото со страницы Георгия Филимонова

Вологда замахивается на амбициозный технологический рывок. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провёл совещание по запуску передовой инженерной школы на базе Вологодского госуниверситета. Ключевой партнёр проекта — Вологодский оптико-механический завод, а цель — закрыть кадровый голод в высокотехнологичной промышленности.

Школа займётся подготовкой специалистов по четырём магистральным направлениям: оптико-механика, приборостроение, мехатроника и роботизированные системы. Образовательную модель, по словам Филимонова, будут выстраивать под реальные заводские задачи. Иными словами, курсовые, дипломы и магистерские диссертации студентов станут заточены под конкретные нужды производства.

Уже свёрстан портфель программ. В числе научных приоритетов — измерение характеристик оптических материалов, роботизация сборки и создание станков для оптических производств. Цифры приёма впечатляют: если в 2025 году на профильный бакалавриат выделено 17 мест, то к 2029-му планку поднимут до 125. Параллельно развернут магистратуру по оптической метрологии и аспирантуру по технологии машиностроения.

Дальше — больше. Вологодчина готовит заявку в Минобрнауки на участие в федеральном проекте «Передовая инженерная школа “Оптико-механические приборы и системы”». Для этого сформируют консорциум из вузов, НИИ и промышленников. На горизонте маячит и вовсе дерзкая цель — создание в регионе «оптической долины». Глава региона подчеркнул: задача не просто возродить советский научно-технический задел, а обеспечить технологический суверенитет и лидерство в критически важной отрасли. Интерес к проекту уже проявили ведущие научные центры Москвы и Санкт-Петербурга. Задача властей — сделать так, чтобы молодые кадры учились, работали и строили карьеру именно на Вологодчине.