Череповчанка поскользнулась на виноградине и получила компенсацию

Череповецкий городской суд поставил точку в деле о злосчастной ягоде, из-за которой 68-летняя покупательница угодила на операционный стол. Всё случилось в одном из супермаркетов крупной сети. Пенсионерка поскользнулась на виноградине, валявшейся на полу, и не удержалась на ногах. При падении она со всего маху ударилась правой рукой о металлическую конструкцию. Подробности дела рассказала пресс-служба судов области.

Диагноз оказался серьёзным: закрытый перелом лучевой и локтевой костей со смещением. Женщине потребовалась операция, затем десять дней в больничной палате и почти три месяца амбулаторного восстановления. Едва поправившись, пострадавшая пошла в суд — требовать возмещения морального вреда.

Ответчик пытался уйти от ответственности, переведя стрелки на клининговую компанию: мол, уборщики недоработали, вот ягода и осталась на полу. Но суд счёл эти доводы неубедительными. Вину возложили сеть супермаркетов.

В результате пенсионерке присудили 300 тысяч рублей в качестве компенсации за физические и нравственные страдания. А за отказ выплатить компенсацию, компанию дополнительно оштрафовали ещё на 150 тысяч. Клининговую службу признали невиновной.