В Вологде и Соколе пройдет Летняя школа юных поваров

Вологодские ссузы вместе с Ассоциацией отельеров и рестораторов подготовили для школьников серию летних интенсивов. Детей и подростков ждут на профориентационных кухнях, где они освоят азы поварского искусства и просто весело проведут каникулы.

Первый на старте — Вологодский колледж сервиса в Вологде. Он организует три пятидневные смены Школы юного кулинара-ресторатора. Даты такие: с 1 по 5 июня, с 15 по 19 июня и с 22 по 26 июня. В программе — креативный подход к готовке, знакомство с продуктами и кухонным инвентарём, а также основы натурального питания. Родителям обещают не только пользу, но и отличное настроение для детей.

Эстафету подхватит Сокольский лесопромышленный политехнический техникум. На его базе пройдут две смены: с 20 по 24 июля и с 10 по 14 августа. В расписании — базовые кулинарные техники, работа с ингредиентами и мастер-классы от профи.

Эти летние школы — часть большой региональной программы «Человек труда», которая реализуется в рамках национального проекта «Кадры». Задача — не просто занять ребят на каникулах, а познакомить с востребованными профессиями.

Одновременно проект работает на развитие индустрии гостеприимства и продвижение местного гастрономического стандарта. Здесь в игру вступает «Гастрокод» — совместное детище областных властей и рестораторов. Заведения, которые делают ставку на локальные продукты и традиционные рецепты, получают отличительный знак — ту самую «вологодскую птичку». По ней гости легко находят места с настоящей региональной кухней. Такой подход поддерживает фермеров и производителей, а гастротуризм на Вологодчине делает всё более привлекательным. Полный список точек с вологодским меню ищите на областном турпортале в разделе «Где поесть».