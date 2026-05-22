Гастрономический десант в Петербург: Вологодчина штурмует Невский проспект

Скрин со страницы Георгия Филимонова

В сердце Петербурга, буквально в двух шагах от Дворцовой площади, заявила о себе Вологодская область. Дом №12 на Невском проспекте уже обзавёлся вывеской с названием областной столицы и той самой узнаваемой вологодской птичкой. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов анонсировал скорое открытие здесь полноценного культурно-туристического представительства региона.

Пока внутри кипит ремонт, но концепция уже ясна. Первым делом заработает информационный центр для путешественников и магазин-витрина вологодских продуктов. На полках выставят всё лучшее, чем славится регион: флагманскую продовольственную линейку, брендированные непродовольственные товары и сувениры. Следующий этап — запуск ресторана вологодской кухни, который примет гостей к концу 2026 года.

Глава Вологодчины видит в проекте двойную выгоду. Жители Северной столицы смогут ежедневно покупать натуральные вологодские продукты и обедать в аутентичном заведении, а туристический поток, следующий к Эрмитажу и другим знаковым точкам, неизбежно будет заглядывать на огонёк. По сути, это полноценное дипломатическое представительство Вологодчины, только с акцентом на гастрономию и путешествия.