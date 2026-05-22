Двое ярославцев спалили машину вологжанина из-за конфликта на дороге

В Вологде предстанут перед судом двое жителей Ярославля, устроивших показательный поджог дорогостоящей иномарки. Прокуратура областной столицы утвердила обвинительное заключение в отношении мужчин 48 и 50 лет. Им вменяют умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога.

История началась с пустякового дорожного инцидента. В феврале 2025 года ярославцы на своём Renault Megane повздорили на проезжей части с владельцем Toyota Land Cruiser 150. Приезжим показалось, что вологжанин их «подрезал». Затаив обиду, приятели выследили обидчика, а затем намеренно вернулись в Вологду из соседнего региона с единственной целью — поквитаться.

Развязка наступила 19 февраля. Злоумышленники вычислили, где припаркован внедорожник. Ночью они облили лобовое стекло и капот легковоспламеняющейся смесью, чиркнули спичкой и скрылись.

Результат превзошёл ожидания: Toyota Land Cruiser 150, принадлежавшая мужчине 1977 года рождения, выгорел дотла. Ущерб превысил 6,3 миллиона рублей. Но досталось и соседним машинам: пламя перекинулось на припаркованные рядом Toyota RAV4 и Toyota Hilux, добавив ещё свыше 720 тысяч рублей убытков. Все три владельца заявили гражданские иски.

Сейчас материалы дела переданы в Вологодский городской суд. Санкция статьи предусматривает до пяти лет колонии.