В Вологде задержали мстительного посетителя бара, избившего ружьем спорщика

В одном из баров Вологды произошел конфликт, обернувшийся уголовным делом. В полицию поступило заявление от мужчины 1994 года рождения. По словам потерпевшего, он повздорил с незнакомцем прямо в баре. Словесная дуэль закончилась неожиданно: оппонент выскочил на улицу, но вскоре возвратился, сжимая в руках нечто, похожее на ружьё. Предмет тут же был пущен в дело — им нанесли удар заявителю, после чего злоумышленник скрылся во второй раз.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа внимательно изучила записи с уличных камер. Это дало результат: личность подозреваемого установили, и той же ночью стражи порядка наведались к нему домой. Фигурантом оказался житель Вологды 1991 года рождения. Задержанный не стал отпираться и честно признался, что был изрядно пьян, однако уступать в споре не хотел.

Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве, по закону грозит до семи лет лишения свободы.