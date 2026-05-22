Глава Череповца убеждает бизнес вложиться в красоту фасадов

Фото со страницы Андрея Накрошаева

Глава Череповца Андрей Накрошаев провёл деловую встречу с предпринимателями и презентовал дорожную карту подготовки к 250-летию города. Суть предложения проста: торговые павильоны, киоски и магазины должны преобразиться, а стимулом послужат серьёзные преференции от муниципалитета.

Первое, на что обратят внимание, — нестационарная торговля. С предпринимателей попросили самостоятельно обновить внешний облик ларьков, приведя их к единому архитектурному знаменателю. В обмен городские власти пообещали пролонгировать договоры аренды земельных участков под эти объекты сразу на семилетний срок.

Второй фронт работ — главная улица города, Советский проспект. На данный момент из 56 строений художественной подсветкой оборудованы единицы — всего семь домов. Остальным владельцам коммерческой недвижимости предложили установить иллюминацию за свой счёт, но с тремя весомыми бонусами. Для ИП, которые управятся с монтажом до конца года, предусмотрена налоговая скидка на имущество физических лиц. Параллельно вводится пятилетний мораторий на замену пластиковых окон на пять лет. И главный козырь — расходы за электричество, потребляемое новой подсветкой, полностью ложатся на городскую казну.