Под Кадуем питбайкер без прав отправил семилетнего велосипедиста в больницу

Вечер среды, 20 мая, обернулся госпитализацией для маленького жителя села Никольского. В половине восьмого вечера у дома №5 на Садовой улице столкнулись питбайк BSE EX 125 и детский велосипед.

За рулём мотоцикла сидел 21-летний парень. Навстречу ему на двухколёсном транспорте двигался мальчик 2019 года рождения. Избежать наезда не удалось — ребёнок получил целый букет травм. Прибывшая бригада скорой оперативно доставила пострадавшего в областную детскую больницу Череповца, где медики поместили его в стационар.

При оформлении аварии вскрылась неприятная деталь: у мотоциклиста не оказалось водительского удостоверения. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают разбираться в обстоятельствах инцидента.