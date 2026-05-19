ВФЛА построит бесплатные беговые центры в регионах

Здесь высока потребность в хорошей базе для тренировки легкоатлетов, в том числе – любителей. Спортобъекты в рамках реализации масштабного проекта Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) построят также в Астрахани, Барнауле, Биробиджане, Владимире, Владикавказе, Иркутске, Казани, Кургане, Курске, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Обнинске, Одинцове, Оренбурге, Рязани, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Туле, Улан-Удэ, Элисте и Ярославле.

Председатель ВФЛА Петр Фрадков рассказал о необходимости создания новой беговой инфраструктуры в России на пресс-конференции 18 мая. Он отметил, что города для строительства первых центров бега были выбраны не случайно.

«В первую очередь мы откроем беговые центры в городах, где уже сформированы активные беговые сообщества и остро ощущается нехватка спортивной инфраструктуры», — подчеркнул Петр Фрадков.

Проект по строительству сети беговых центров — часть реализации Стратегии ВФЛА по развитию легкой атлетики до 2036 года. В его рамках, при финансовой поддержке АНО «Евразия», планируется возведение многофункциональных всесезонных спортобъектов. В центрах будет все необходимое: раздевалки, душевые, залы для тренировок и лекций, зоны отдыха и приема пищи, камеры хранения, комнаты для занятий с тренерами. На прилегающей территории оборудуют беговые дорожки со специальным покрытием, воркаут-зоны и досуговые зоны. Ключевая задача — сделать легкую атлетику максимально доступной для граждан.

Экс-капитан сборной России по футболу, участник ультрамарафонов, экстремальных забегов Алексей Смертин поддерживает проект, так как считает, что бег необходимо сделать частью повседневной жизни людей. Кроме того, он планирует запуск направления «Бег со смыслом» — серию открытых пробежек, к которым смогут присоединиться все желающие в разных городах России.