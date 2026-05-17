Открытые окна становятся смертельной угрозой для детей в Вологодской области

Тёплая погода обернулась новыми ЧП с участием детей. С начала года в Вологодской области уже два малыша выпали из окон, оставшись без присмотра буквально на мгновение. Пострадавшим всего по 2–3 года.

Стражи порядка напоминают элементарные меры предосторожности. Главное правило — не бросать ребёнка одного в помещении с распахнутыми створками. От подоконников стоит отодвинуть любую мебель, способную послужить ступенькой. Проветривать комнату лучше в режиме вертикального открывания, а на рамы поставить фиксаторы.

Отдельно в ведомстве предостерегают от иллюзии защиты, которую создают москитные сетки. Пытаясь на них облокотиться, ребёнок неминуемо падает вниз. Статистика тревожная: за 2025 год в области случилось 12 таких падений, один случай оказался смертельным.