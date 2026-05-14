Мастер Белозерского леспромхоза признан виновным в гибели человека

В Белозерске вынесен приговор 43-летнему мастеру лесопильного цеха. Он обвинен в гибели рабочего в феврале 2025 года.

Как установил суд, он работал мастером цеха и допустил к управлению механизмами лесопильного цеха и работам в электроустановках двух работников подрядной организации.

При этом не сделал наряд-допусков. Потом мастер дал указание на пуск механизма, не убедившись в отсутствии опасностей.

Как рассказали в пресс-службе судов области, 50-летний слесарь-ремонтник, который по собственной инициативе вычищал транспортерную ленту, оказался зажат в механизме и скончался от полученных травм на месте.

Экспертиза установила, что гибель наступила в результате тупой травмы.

В отношении мастера было возбуждено уголовное дело по статье за нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека.

Суд признал мастера виновным в гибели человека.

В результате мастер приговорен к 1 году и 4 месяцам условного срока. Также с АО «Белозерский леспромхоз» в пользу супруги погибшего взыскан 1 млн рублей, а в пользу его брата – 300 тысяч рублей.