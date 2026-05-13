ЦУР объяснил как рассчитывают плату за отопление

В Вологодская область завершается отопительный сезон. Как будет начислена плата за тепло в мае - в Центре управления регионом разъяснили этот вопрос.

Если в доме установлен общедомовой прибор учёта тепловой энергии, то начисления производятся по фактическому потреблению: объём использованного тепла умножается на действующий тариф.

Для домов, где приборов учёта нет, действует другая схема. В этом случае плата рассчитывается по среднему нормативу и распределяется равномерно на весь отопительный период. Поэтому сумма в квитанциях остаётся одинаковой в течение сезона и не зависит от конкретных дат включения или отключения отопления.

В свою очередь отопительный сезон в регионе обычно продолжается около девяти месяцев, из которых семь считаются полными. После его завершения летом начисления за отопление производиться не будут. То есть коммунальные расходы сократятся.