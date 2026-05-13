Сергей Безруков выступит в Вологде 4 июня

Афиша уже появилась в Вологде.

4 июня в Вологодском драматическом театре можно будет увидеть Сергея Безрукова в музыкально-поэтической постановке «Исповедь. Хулиган». Спектакль откроет новый сезон проекта «Лето Русского Севера». Безруков - автор идеи спектакля, он же режиссёр-постановщик, композитор и исполнитель главной роли.

Спектакль идет с апреля 2009 года. В 2011 году за роль Есенина в спектакле «Хулиган. Исповедь» Сергей Безруков получил награду российского театрального форума «Золотой витязь» в номинации «Камерный спектакль и монодрама».

Артист уже обращался к теме Есенина: создал музыкальный альбом «Хулиган», воплотил судьбу поэта в телесериале.

Новая сценическая работа стала синтезом жанров: в спектакле нет ни одной выдуманной строчки — все слова принадлежат самому Сергею Есенину.

Возрастное ограничение: 16+.