Мошенники пытались выманить 3 миллиона рублей у родственницы погибшего на СВО

Прокуратура Шекснинского района обвиняет 34-летнего воронежца и 21-летнего москвича в попытке выманить у женщины 3 млн рублей.

Мошенники использовали легенду о наградах для погибшего бойца СВО и финансировании иностранного государства. Жертва была обманута и получила множество звонков от "доброжелателей" из разных государственных учреждений.

Мошенники внушили женщине, что она замечена в незаконном финансировании и у нее пытаются снять накопления с ее счета. Жертва должна была обналичить сбережения и передать их тайному "куратору" на ответственное хранение.

Реальная полиция вмешалась и задержала обоих подозреваемых. Следствие установило, что 21-летний москвич выполнял роль курьера, а 34-летний воронежский фигурант контролировал сделку и обеспечивал безопасность.

Злоумышленникам не удалось довести преступление до конца. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.