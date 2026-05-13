Вологодчина названа в числе опасных для заражения клещевым энцефалитом территорий

Роспотребнадзор опубликовал перечень регионов России, эндемичных по клещевому энцефалиту. Среди них - Вологодчина.Об этом стало известно из документа ведомства.

Эндемичные по клещевому энцефалиту регионы — это территории, где существует повышенный риск заражения этой болезнью, переносимой клещами. 13 мая 2026 года Роспотребнадзор опубликовал перечень таких регионов в России.

В Северо-Западном федеральном округе эндемичными признаны Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская и Калининградская области, а также республики Карелия и Коми. Как видим, исключение составила Мурманская область.

Не лучше обстоят дела и у соседей. В Центральном федеральном округе к таким территориям отнесены Ивановская, Костромская, Тверская и Ярославская области. Также эндемичными по клещевому энцефалиту являются отдельные районы Московской области - Дмитровский и Талдомский.

Ранее Главный внештатный специалист Минздрава РФ Владимир Чуланов уточнил, что в начале развития инфекции у пациентов могут проявляться симптомы, схожие с гриппом.

Клещевой энцефалит - это острое (реже — хроническое) природно-очаговое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом клещевого энцефалита. Характеризуется лихорадкой, интоксикацией и поражением центральной нервной системы, в том числе головного и спинного мозга. Без своевременного лечения может привести к инвалидности или летальному исходу.