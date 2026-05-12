Памятник иконописцу Дионисию появится на Вологодчине

В Ферапонтово установят бронзовый памятник Дионисию и его сыновьям. Проект "Берег Дионисия" благоустраивается. У Ферапонтовского озера главным объектом парка станет памятник иконописцу Дионисию и его сыновьям. Скульптурную композицию выполнят из бронзы. Завершить изготовление и установку монумента планируют к осени.

Туристы со всего мира едут в глубинку Вологодчины, чтобы взглянуть на фрески Дионисия. Это монументальные росписи, созданные в 1502 году в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря московским иконописцем Дионисием и его артелью. Это один из наиболее известных и значимых памятников древнерусской художественной культуры, сохранившийся до наших дней практически в первозданном виде.