В Вологде остывают батареи. С 12 мая 2026 года завершается отопительный сезон. Решение об этом принято на основании Постановления Администрации города Вологды от 06 мая 2026 года № 609 «О завершении отопительного сезона 2025–2026 годов на территории городского округа города Вологды». Документ официально опубликован в сми.

От теплоснабжения отключат более чем в 3000 жилых домов.

12 мая на теплоисточниках будет произведена остановка котлов, отвечающих за подачу отопления. Управляющие компании в свою очередь должны провести необходимые работы в домах.

После завершения отопительного сезона в мае в Вологде стартуют плановые профилактические работы на тепловых сетях.

Согласно плану ремонта котельных и планового отключения горячей воды уже 18 мая на ремонт встанут Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» для Южного района, а также четыре котельные предприятия АО «Вологдагортеплосеть» по адресам: Старое шоссе, 5; Пошехонское шоссе, 23а; Пошехонское шоссе, 36а; ул. Можайского, 15а.

Специалисты УК будут проводить плановые работы на системе отопления: проверку, профилактику и подготовку к следующему отопительному сезону.