Сотрудники ДПС устроили погоню за мужчиной на мопеде с ребенком

В Грязовецком округе водитель мопеда пытался скрыться от полиции. Он вез ребенка и был пьян. Суд назначил ему 10 суток ареста.

Инцидент произошел в деревне Хорошево Грязовецкого округа. Туда наведались сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в сумерках мужчина и его юный пассажир ехали на мопеде без мотошлемов. На требование полицейских остановиться водитель не отреагировал и попытался уйти от преследования, увеличив скорость. На видео видно, как мопед мчится по ухабистой дороге и в какой-то момент сворачивает с нее, к ездокам мчатся полицейские.

Сотрудникам ДПС при общении с водителем обнаружили признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В ходе проверки документов выяснилось, что срок действия водительского удостоверения нарушителя истек еще в 2022 году.

В отношении жителя Грязовецкого округа 1988 года рождения составлено несколько административных протоколов:

- по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования при отсутствии прав);

- по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке);

- по ст. 12.6 КоАП РФ (езда без мотошлема);

- по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки детей).

По решению суда правонарушитель арестован на 10 суток. Мопед эвакуирован на специализированную стоянку.

Кроме того, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего»), поскольку он подвергал опасности жизнь и здоровье ребенка.