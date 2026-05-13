Старейшая ликерка Вологодчины ждет хозяина

Работники Великоустюгского ликёро-водочного завода (ВУЛВЗ) сообщили в соцсетях, что начались проблемы с выплатой заработного. Предприятие простаивает с лета 2025 года, но сотрудникам, это около 200 человек, ежемесячно платили две трети среднего заработка. Теперь эти выплаты начали задерживать.

Великоустюгский ликёро-водочный завод входил в состав холдинга «Баядера групп», однако после начала СВО владельцы холдинга финансировали ВСУ. За 2022 – 2024 годы на эти цели было направлено более 1,8 млн. долл. США.

Так что весной 2025 года по решению суда активы «Баядера групп» были изъяты в доход государства, ВУЛВЗ был включен в программу приватизации.

активы «Баядера групп» не смогли продать.

По словам заводчан, после национализации производство практически встало. Работники опасаются, что градообразующее предприятие вскоре может быть окончательно закрыто.

Великоустюгский ликеро-водочный завод работает с 1895 года. В 2023 году его выручка достигла 1,8 млрд рублей, а чистая прибыль - 63,9 млн рублей. В 2024 году завод произвел почти 1 млн декалитров водки и вошел в топ-20 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России (19 место).