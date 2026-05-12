Будущие родители с высоким медицинским риском смогут бесплатно пройти генетическое тестирование по ОМС.

В программу обязательного медицинского страхования с этого года включили предимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания. Раньше такие исследования выполнялись платно.

Это анализ, который помогает ещё до переноса эмбриона при ЭКО понять, есть ли риск тяжёлого наследственного заболевания. Специалисты проверяют клетки эмбриона на мутации и выбирают для переноса здоровые. По ОМС процедуру могут пройти вологжане с высоким медицинским риском.

Такой подход помогает снизить риск рождения ребёнка с тяжёлыми генетическими патологиями, среди них:

- муковисцидоз;

- спинальная мышечная атрофия;

- наследственные формы онкологии;

- другие генетически обусловленные заболевания.

Также в программу госгарантий включили генетическое тестирование на структурные перестройки.