Нужна одна победа: "Металлург" 13 мая сразится за кубок НМХЛ

Череповецкие хоккеисты могут стать победителями в НМХЛ. Для этого нужна одна победа!

Череповецкий «Металлург» имеет реальный шанс стать обладателем Кубка регионов Национальной молодежной хоккейной лиги. Это может произойти впервые. Все решится в ближайшие дни. Как известно, череповчане вышли в финал, и там дважды обыграли в гостях «Гранит-Чехов» (6:1 и 4:3). Теперь они сразятся в Череповце. Матч состоится в среду, 13 мая.

Выиграв матч, «Металлург» станет победителями - завоюет кубок.

Причем победа войдет в историю: НМХЛ сменит название. В новом сезоне она станет Российской хоккейной лигой.