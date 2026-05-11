Пожар на "Северстали" охватил площадь триста квадратных метров

Глава Череповца проинформировал горожан о ЧП.
в 12:34 он сообщил : "Уважаемые череповчане, информируем о ситуации с пожаром на промышленной площадке компании «Северсталь».
Площадь возгорания достигла 300 м2, однако благодаря слаженным действиям городских служб, МЧС - пожар успешно ликвидирован.
На место происшествия оперативно выехали сотрудники лаборатории Комитета охраны окружающей среды и Роспотребнадзора. Произведены замеры предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в трёх районах:
улица Мира;
Ясная Поляна;
Северное шоссе.
По результатам замеров превышений ПДК не выявлено. Экологическая обстановка в городе и на прилегающих к заводу территориях в норме".
Глава грода заверил, что держит ситуацию на личном контроле.
Раннее сообщалось, что в городе дует юго-восточный ветер.