Пожар на "Северстали" охватил площадь триста квадратных метров

Глава Череповца проинформировал горожан о ЧП.

в 12:34 он сообщил : "Уважаемые череповчане, информируем о ситуации с пожаром на промышленной площадке компании «Северсталь».

Площадь возгорания достигла 300 м2, однако благодаря слаженным действиям городских служб, МЧС - пожар успешно ликвидирован.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники лаборатории Комитета охраны окружающей среды и Роспотребнадзора. Произведены замеры предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в трёх районах:

улица Мира;

Ясная Поляна;

Северное шоссе.

По результатам замеров превышений ПДК не выявлено. Экологическая обстановка в городе и на прилегающих к заводу территориях в норме".

Глава грода заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

Раннее сообщалось, что в городе дует юго-восточный ветер.