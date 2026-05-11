Глава Череповца разместил фотографию пожара на "Северстали"

Фото разместил Андрей Накрошаев с пометкой: "сделано череповчанами, размещено на ресурсах сети интернет".

Андрей Накрошаев разместил фотографию пожара на "Северстали" ВКонтакте. По его информации, на территории предприятия "Северсталь" возник пожар площадью 100 м2. По информации предприятия - горят бочки с бензолом и маслом. К тушению пожара приступили силы МЧС и агрохим безопасность. Общая численность сил и средств порядка 40 человек.

Ветер в Череповце - юго-восточный. По информации Комитета охраны окружающей среды, угрозы распространения на город нет. "Пострадавших предварительно нет. Причины устанавливаются.

Городские службы держат ситуацию на контроле", - сообщил глава грода ВКонтакте.