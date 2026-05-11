Работников "Северстали" обеспечивают противогазами

Евгений Виноградов, гендиректор дивизиона "Северсталь" ВКонтакте рассказал об обеспечении коллектива противогазами. По его словам, выдача средств индивидуальной защиты уже начата. 7 мая он сообщил, что сменному персоналу выдано "10 000 противогазов из наших запасов. Накануне мы получили ещё 4 500 штук, и сразу начали отгрузку в цеха. В процессе закупки ещё 13 500 современных изделий с панорамной маской". Евгений Виноградов заявил, что к началу вторых майских праздников сменные сотрудники будут полностью обеспечены СИЗ. Далее на очереди дневной персонал, вспомогательные подразделения и менеджмент.

"До 15 июня планируем потребность закрыть полностью", - сообщил гендиректор.

ВКонтакте было размещено изображение противогаза марки УЗС ВК ЭКРАН с ВК 320 с МАГ-3Л. Средняя стоимость такой модели составляет более 6 тыс. рублей.