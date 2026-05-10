В Вологде с 11 мая закроют участок Советского проспекта на три месяца

В областной столице вводят временное ограничение движения на участке Советского проспекта от Марии Ульяновой до Предтеченской. Проезд и стоянку транспорта закроют с ночи 11 мая по 12 августа. Причина — масштабный ремонт коммунальных сетей и дорожного полотна.

«Вологдагорводоканал» реконструирует 800 метров сетей водоснабжения и канализации, заменив трубы диаметром до 225 мм. «Вологдагортеплосеть» капитально отремонтирует три участка теплотрасс общей длиной более 450 метров. Ремонт синхронизирован с плановым отключением горячей воды.

После завершения работ на сетях за дело возьмутся дорожники. Они заменят асфальт, отремонтируют тротуары, установят новые опоры освещения и благоустроят территорию на участке от Марии Ульяновой до Зосимовской.

Объезжать закрытый участок можно по улицам Марии Ульяновой – Козленской – Предтеченской или Предтеченской – Лермонтова – Марии Ульяновой. Также изменены маршруты трёх автобусов — № 1, 19 и 44.