Туристический сбор принёс Вологодчине 47 млн рублей в 2025 году

С 1 января 2025 года в Вологодской области ввели туристический сбор. По итогам года в местные бюджеты поступило 47 миллионов рублей. Больше всех собрала Вологда.

Налог платят гостиницы и другие классифицированные объекты размещения. В 2025 году ставка составляла не более 1% от стоимости проживания, в 2026 году выросла до 2%, но не менее 100 рублей в сутки.

Собранные деньги направят на благоустройство городов и районов — это поможет развивать инфраструктуру, улучшать номерной фонд и делать поездки по региону комфортнее.

Работа по развитию туризма идёт под руководством губернатора Георгия Филимонова. Все эти меры — часть нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В области уже работает туристический портал, который регулярно пополняется новыми маршрутами, идеями для путешествий и вариантами размещения. Цифровой сервис постоянно совершенствуется, открывая новые возможности для гостей и жителей Вологодчины.